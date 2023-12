Atelier photographie : Intervention du Je , se raconter parmi les autres 1 rue du Ballon Uffholtz Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Uffholtz Atelier photographie : Intervention du Je , se raconter parmi les autres 1 rue du Ballon Uffholtz, 16 mars 2024, Uffholtz. Uffholtz Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 11:00:00

fin : 2024-03-16 16:00:00 . Les participants.es s’initieront à la photographie par la prise d'[auto]portraits. Ils pourront ensuite se présenter par le biais de l’écriture. Animé par Camille Lévêque. EUR.

1 rue du Ballon

Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est

