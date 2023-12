Conférence : retrouver ses ancêtres en Alsace 1 rue du Ballon Uffholtz Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

1 rue du Ballon
Uffholtz

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 18:30:00

fin : 2024-01-26 Conférence donnée par Doris Kasser-Freytag, pour découvrir l’origine des noms de famille alsaciens, après une visite guidée de l’exposition Tsavt Tanem..

Après une visite guidée de l’exposition « Tsavt Tanem », profitez de cette conférence pour découvrir l’origine des noms de famille alsaciens, les différentes sources à consulter pour construire son arbre généalogique, ainsi que le Centre de Recherches sur l’Histoire des Familles (CRHF), structure unique en France installée à Guebwiller. EUR.

1 rue du Ballon

Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est

