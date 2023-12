Journée franco-allemande 1 rue du Ballon Uffholtz, 20 janvier 2024, Uffholtz.

Uffholtz Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 14:30:00

fin : 2024-01-20

Après-midi thématique intergénérationnelle avec ateliers participatifs bilingues et table ronde autour de la thématique de la relation et de l’amitié franco-allemande au Hartmannswillerkopf..

La montagne emblématique du Hartmannswillerkopf est un haut-lieu de la Première Guerre mondiale. Elle est devenue au fil des ans un symbole de l’amitié franco-allemande. Fort de cet ancrage régional, national et international, le Comité du Monument National du Hartmannswillerkopf propose une après-midi thématique intergénérationnelle, articulée autour de deux thèmes : le centenaire de l’association et l’exposition saisonnière « La mangeuse d’Hommes », qui évoque les destins croisés de soldats français et allemands. Au programme : des ateliers participatifs bilingues et une table ronde autour de la thématique de la relation et de l’amitié franco-allemande au Hartmannswillerkopf.

1 rue du Ballon

Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est



