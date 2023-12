Atelier : mémoire fictive, l’invention du passé 1 rue du Ballon Uffholtz, 13 janvier 2024 11:30, Uffholtz.

Uffholtz,Haut-Rhin

Autour de l’exposition Tsavt Tanem, fabriquez votre propre création artistique à la manière de Camille Lévêque. Cet atelier, animé par l’artiste, sera l’occasion de réfléchir aux liens entre la mémoire, l’image et le langage !.

2024-01-13 fin : 2024-01-13 . EUR.

1 rue du Ballon

Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est



Around the Tsavt Tanem exhibition, make your own artistic creation in the style of Camille Lévêque. This workshop, led by the artist, will be an opportunity to reflect on the links between memory, image and language!

En torno a la exposición Tsavt Tanem, realice su propia creación artística al estilo de Camille Lévêque. Este taller, dirigido por la artista, será la ocasión de reflexionar sobre los vínculos entre memoria, imagen y lenguaje

Stellen Sie im Rahmen der Ausstellung Tsavt Tanem Ihre eigene künstlerische Kreation nach dem Vorbild von Camille Lévêque her. Dieser Workshop, der von der Künstlerin geleitet wird, bietet Ihnen die Gelegenheit, über die Verbindungen zwischen Erinnerung, Bild und Sprache nachzudenken!

