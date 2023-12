Exposition : empreintes 1 rue du Ballon Uffholtz, 20 décembre 2023, Uffholtz.

Uffholtz Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 13:30:00

fin : 2023-12-23 18:00:00

Une collaboration entre l’artiste Coralie Lhote et la classe de CE1-CE2 de Willer-sur-Thur qui a abouti à la création de l’édition originale d’un livre abordant le thème de l’identité et la notion de frontière..

L’Abri mémoire a organisé un projet en collaboration avec l’artiste strasbourgeoise Coralie Lhote et la classe de CE1-CE2 de Willer-sur-Thur. Il s’inscrit en parallèle de l’exposition « Identités partagées » de Daniel Tiziani, et a abouti à la création de l’édition originale d’un livre abordant le thème de l’identité et la notion de frontière avec des œuvres, composées de gravures, dessins et écritures.

1 rue du Ballon

Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est



