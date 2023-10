Exposition : identités partagées 1 rue du Ballon Uffholtz, 16 septembre 2023, Uffholtz.

Uffholtz,Haut-Rhin

L’artiste mulhousien Daniel Tiziani présente des dessins, empreintes et gravures en lien avec les traces du passé que tout le monde voit sans les remarquer..

2023-09-16 fin : 2023-10-21 17:30:00. EUR.

1 rue du Ballon

Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est



Mulhouse artist Daniel Tiziani presents drawings, prints and engravings related to the traces of the past that everyone sees without noticing.

El artista de Mulhouse Daniel Tiziani presenta dibujos, estampas y grabados relacionados con las huellas del pasado que todos vemos sin darnos cuenta.

Der in Mulhouse lebende Künstler Daniel Tiziani präsentiert Zeichnungen, Abdrücke und Gravuren in Verbindung mit den Spuren der Vergangenheit, die jeder sieht, ohne sie zu bemerken.

Mise à jour le 2023-08-09 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay