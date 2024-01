Atelier découverte des échecs 1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours, samedi 16 mars 2024.

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-03-16 15:00:00

fin : 2024-03-16 17:00:00

Pour poursuivre les entrainements initiés dans certaines écoles et collèges de Joué-lès-Tours, le club « L’Echiquier corpopétrussien » propose une session mensuelle à la Médiathèque, ouverte à tous les adhérents et jocondiens. Parfait pour s’initier aux échecs et à ses règles bien spécifiques.

Entrée libre

À partir de 6 ans

1 Rue du 8 Mai

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



