L’Instant Bib’ ! Le rendez-vous des 0-3 ans 1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours, samedi 16 mars 2024.

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-03-16 10:30:00

fin : 2024-03-16

Avec l’Instant Bib’, les 0-3 ans et leurs parents ont leur rendez-vous mensuel à la Médiathèque : lectures, comptines et jeux de doigts sont au programme pour faire partager aux plus jeunes le plaisir des histoires et des images.

Programme identique pour les 2 séances de mars

1 Rue du 8 Mai

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



