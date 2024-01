Bookclub féminin-féministe 1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours, mardi 12 mars 2024.

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mardi 2024-03-12 19:00:00

fin : 2024-03-12

En partenariat avec la librairie Bédélire

Dans le cadre de Joué ensemble pour les Droits des femmes

Initiée par le Judo Club Jocondien, la semaine Joué ensemble pour les Droits des Femmes est un projet qui associe différents acteurs de Joué-lès-Tours dans le but de rappeler tous les combats qui ont été menés depuis longtemps pour l’égalité des sexes, et de sensibiliser le public au rôle de la femme dans la société.

Ce sont ainsi des dizaines de manifestations qui sont proposées sur l’ensemble du territoire jocondien, du 8 au 16 mars 2024.

Cette large semaine s’avère être une occasion parfaite pour favoriser la parole des femmes et agir au quotidien pour faire évoluer les mentalités et les comportements.

1 Rue du 8 Mai

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



