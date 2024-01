Lecture-musicale Le Mot & La Chose 1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours, dimanche 10 mars 2024.

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-03-10 16:00:00

fin : 2024-03-10

Fantaisie poético-érotico-musicale interprétée par le Cie Interligne (12 ans+)

Dans le cadre du Printemps des Poètes et des Dimanches de la Médiathèque

Les mots de ces poètes d’hier et d’aujourd’hui, hommes ET femmes, dialoguent avec la contrebasse dans un duo musical joyeusement licencieux !

Fantaisie poético-érotico-musicale interprétée par le Cie Interligne (12 ans+)

Dans le cadre du Printemps des Poètes et des Dimanches de la Médiathèque

La facétie de Juliette, la moquerie de Brassens, la modernité de Louise Labé, l’audace de Baudelaire, la sensualité de Prévert, la mélancolie d’Léo, l’espièglerie de Jeanne Cherhal, la malice de Pierre Perret et autres polissons … nous parlent de désir, de plaisir, de volupté bref de la chose … avec esprit et drôlerie.

.

1 Rue du 8 Mai

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-30 par ADT 37