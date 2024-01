Dragon lanterne ! 1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours, vendredi 8 mars 2024.

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-03-08 10:30:00

fin : 2024-03-08

Atelier parents/enfants (4 ans+)

Dans le cadre du FICAT (Festival international de cinéma asiatique de Tours)

À l’occasion du FICAT et pour fêter le nouvel an chinois placé en 2024 sous le signe du « dragon », la Médiathèque vous invite à dessiner un dragon porte-bonheur, symbole de chance….

Atelier parents/enfants (4 ans+)

Dans le cadre du FICAT (Festival international de cinéma asiatique de Tours)

À l’occasion du FICAT et pour fêter le nouvel an chinois placé en 2024 sous le signe du « dragon », la Médiathèque vous invite à dessiner un dragon porte-bonheur, symbole de chance….

Durant les vacances d’hiver et le mois de mars, tous les enfants sont invités à inventer, dessiner ou découper un dragon. Toutes ces créatures légendaires seront mises en valeur sur une fresque géante à admirer dans le hall de la Médiathèque.

Pour guider les enfants à la conception de leur dragon, deux ateliers autour du papier et du découpage sont proposés durant les vacances et sur des catégories d’âges distinctes.

.

1 Rue du 8 Mai

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-30 par ADT 37