Rencontre BD avec Terreur Graphique 1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours, vendredi 23 février 2024.

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-23 19:00:00

fin : 2024-02-23

Causerie autour de la 51e édition du Festival d’Angoulême

Après avoir participé à plusieurs fanzines et dessiné de nombreuses affiches de concert, Terreur Graphique s’est investi dans la création de Vide cocagne, une maison d’édition nantaise au sein de laquelle il dirige la revue Alimentation générale. Il a publié ses dessins dans Libération, Causette, Sofilm, L’Écho des savanes et Fluide glacial, lancé plusieurs blogs et publié des livres chez des éditeurs alternatifs.

Adepte d’un humour volontiers trash et potache, il cultive aussi une veine plus intimiste tournée vers l’introspection, notamment dans ses albums édités par Six pieds sous terre.

1 Rue du 8 Mai

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



