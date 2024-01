Déclic ! Le numérique mode d’emploi 1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours, samedi 27 janvier 2024.

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-27 10:30:00

fin : 2024-01-27

Thème : Des applis pour apprendre une langue étrangère

Si vous vous demandez encore Where is Brian ? participez à cet atelier Déclic au cours duquel vous découvrirez des applications pratiques et accessibles dans le domaine des langues étrangères !

Vous êtes invité(e)s à venir avec votre propre mat

Vous êtes invité(e)s à venir avec votre propre matériel.

1 Rue du 8 Mai

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-30 par ADT 37