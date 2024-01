Tchikid Boum ! 1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours, samedi 20 janvier 2024.

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-20 17:30:00

fin : 2024-01-20 20:00:00

Les 8e Nuits de la lecture, organisées pour la troisième année consécutive par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 18 au 21 janvier 2024 au cours de quatre soirées, avec un temps fort le samedi 20 janvier.

Le public sera invité à se réunir à l’occasion de milliers d’événements physiques et numériques autour du thème du corps.

La thématique proposée par ces 8e Nuits de la lecture est celle du corps, une manière de faire écho, bien sûr, aux Jeux Olympiques qui auront lieu à l’été. C’est surtout pour la Médiathèque de Joué-lès-Tours un bon prétexte pour inviter les enfants à danser ensemble et faire la nouba. Costumé ou en pyjama, les enfants sont invités à se laisser aller et à entrer dans la danse !

Un ravito sous forme de bars à bonbecs.

.

1 Rue du 8 Mai

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



