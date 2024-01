Un tapis de lecture à la Médiathèque ! 1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours, mercredi 17 janvier 2024.

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2024-01-17 15:00:00

fin : 2024-01-17

Raconter aux tout-petits est un nouveau défi que s’est lancé la Médiathèque de Joué-lès-Tours avec l’Instant Bib’ ! Entre ce petit public et les passeurs d’histoires que sont les bibliothécaires jeunesse, le tapis de lecture est un merveilleux outil.

Raconter aux tout-petits est un nouveau défi que s’est lancé la Médiathèque de Joué-lès-Tours avec l’Instant Bib’ ! Entre ce petit public et les passeurs d’histoires que sont les bibliothécaires jeunesse, le tapis de lecture est un merveilleux outil. Il se présente comme un tapis d’éveil avec des éléments et des cachettes dans le décor qui rappellent les livres racontés.

.

1 Rue du 8 Mai

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-30 par ADT 37