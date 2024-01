Tournoi Mario Kart 1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours, dimanche 14 janvier 2024.

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-01-14 15:00:00

fin : 2024-01-14

Après-midi Jeux vidéo (8 ans+)

Faites chauffer les moteurs ! Pour son premier dimanche d’ouverture de l’année, la Médiathèque vous accueille pour un tournoi sur le jeu vidéo mythique de course Mario Kart 8. En solo et contre d’autres joueurs, soyez le plus rapide et évitez les bananes pour être le

Faites chauffer les moteurs ! Pour son premier dimanche d’ouverture de l’année, la Médiathèque vous accueille pour un tournoi sur le jeu vidéo mythique de course Mario Kart 8. En solo et contre d’autres joueurs, soyez le plus rapide et évitez les bananes pour être le premier !

.

1 Rue du 8 Mai

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-30 par ADT 37