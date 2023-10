Au bout du conte : La petite fille de neige 1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours, 20 décembre 2023, Joué-lès-Tours.

Joué-lès-Tours,Indre-et-Loire

Ouvrez grand vos oreilles, écoutez l’histoire d’une femme et de son mari qui fabriquent dans leur jardin… Une petite fille de neige ! Comme elle est belle ! Et voilà qu’elle se met à parler….

Mercredi 2023-12-20 16:30:00 fin : 2023-12-20 . EUR.

1 Rue du 8 Mai

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Open your ears and listen to the story of a woman and her husband who make a little snow girl in their garden? A little snow girl! How beautiful she is! And then she starts talking…

Abre bien los oídos y escucha la historia de una mujer y su marido que fabrican una pequeña niña de las nieves en su jardín.. ¡Una niña de las nieves! ¡Qué bonita es! Y entonces empieza a hablar…

Hören Sie sich die Geschichte einer Frau und ihres Mannes an, die in ihrem Garten ein Schneeglöckchen basteln Ein kleines Mädchen aus Schnee! Wie schön sie ist! Und schon beginnt es zu sprechen…

Mise à jour le 2023-10-16 par ADT 37