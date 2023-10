À vous de Joué avec la maison des Jeux de Touraine 1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours, 13 décembre 2023, Joué-lès-Tours.

Joué-lès-Tours,Indre-et-Loire

L’équipe enthousiaste de la Maison des Jeux de Touraine investit la Médiathèque pour une bonne partie de l’après-midi et vous propose une séance spéciale avec une sélection originale et inédite de jeux de société..

Mercredi 2023-12-13 15:00:00 fin : 2023-12-13 . EUR.

1 Rue du 8 Mai

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The enthusiastic team from the Maison des Jeux de Touraine will be taking over the Médiathèque for most of the afternoon, with a special session featuring an original selection of board games.

El entusiasta equipo de la Maison des Jeux de Touraine ocupará la Médiathèque durante la mayor parte de la tarde para ofrecer una sesión especial con una original selección de juegos de mesa.

Das begeisterte Team des Maison des Jeux de Touraine nimmt die Mediathek für einen Großteil des Nachmittags in Beschlag und bietet Ihnen eine Sondersitzung mit einer originellen und unveröffentlichten Auswahl an Gesellschaftsspielen.

