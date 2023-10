Le samedi c’est dit ! 1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours, 9 décembre 2023, Joué-lès-Tours.

Joué-lès-Tours,Indre-et-Loire

Partage de coups de cœur

Venez avec un livre ou un film qui vous a plu afin de le partager ou tout simplement pour écouter ce que nous avons sélectionné pour vous. Un moment privilégié pour découvrir autrement les pépites de votre médiathèque..

Samedi 2023-12-09 10:30:00

1 Rue du 8 Mai

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Sharing favorites

Come along with a book or film you’ve enjoyed to share, or simply to listen to what we’ve selected for you. A special moment to discover the treasures of your media library in a different way.

Compartir favoritos

Venga con un libro o una película que le haya gustado y compártala, o simplemente escuche lo que hemos seleccionado para usted. Es una forma estupenda de descubrir los tesoros de tu mediateca de una manera diferente.

Teilen von Herzschlägen

Bringen Sie ein Buch oder einen Film mit, der Ihnen gefallen hat, um ihn mit anderen zu teilen oder einfach nur, um sich anzuhören, was wir für Sie ausgewählt haben. Ein besonderer Moment, um die Nuggets Ihrer Mediathek auf andere Weise zu entdecken.

