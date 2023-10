Déclic ! Le numérique mode d’emploi 1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours, 2 décembre 2023, Joué-lès-Tours.

Joué-lès-Tours,Indre-et-Loire

Déclic ! C’est le rendez-vous mensuel autour de la Culture numérique et des Nouvelles technologies pour vous sensibiliser et vous faire découvrir les enjeux numériques actuels à travers la pratique et la théorie..

Samedi 2023-12-02 10:30:00 fin : 2023-12-02 . EUR.

1 Rue du 8 Mai

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Déclic! Déclic! is the monthly meeting place for digital culture and new technologies, designed to raise awareness and help you discover current digital issues through practice and theory.

¡Déclic! Déclic! es un evento mensual centrado en la cultura digital y las nuevas tecnologías, diseñado para dar a conocer la actualidad digital y ayudarle a descubrirla a través de la práctica y la teoría.

Klick! Das ist das monatliche Treffen rund um die digitale Kultur und die neuen Technologien, um Sie zu sensibilisieren und Ihnen die aktuellen digitalen Herausforderungen durch Praxis und Theorie näher zu bringen.

Mise à jour le 2023-10-16 par ADT 37