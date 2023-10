L’Instant Bib’ ! Le rendez-vous des 0-3 ans 1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours, 25 novembre 2023, Joué-lès-Tours.

Joué-lès-Tours,Indre-et-Loire

Avec l’Instant Bib’, les 0-3 ans et leurs parents ont leur rendez-vous mensuel à la Médiathèque. Entre deux biberons, le samedi matin, lectures, comptines et jeux de doigts sont au programme pour faire partager aux plus jeunes le plaisir des histoires et des images, dans les bras ou à plat ventre….

Samedi 2023-11-25 10:30:00 fin : 2023-11-25 . EUR.

1 Rue du 8 Mai

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



L’Instant Bib? is a monthly event at the Médiathèque for 0-3 year-olds and their parents. On Saturday mornings, in between bottle-feeding sessions, the program includes readings, nursery rhymes and finger-playing, so that the youngest can share in the pleasure of stories and images, in their arms or on their stomachs?

L’Instant Bib? es una cita mensual en la Médiathèque para los niños de 0 a 3 años y sus padres. Entre toma y toma, los sábados por la mañana, el programa incluye lecturas, canciones infantiles y juegos de dedos, para que los más pequeños compartan el placer de los cuentos y las imágenes, en brazos o boca abajo..

Mit dem Instant Bib? haben die 0-3-Jährigen und ihre Eltern einen monatlichen Treffpunkt in der Mediathek. Zwischen zwei Fläschchen stehen am Samstagmorgen Vorlesungen, Reime und Fingerspiele auf dem Programm, um den Kleinsten die Freude an Geschichten und Bildern zu vermitteln, ob auf dem Arm oder auf dem Bauch?

Mise à jour le 2023-10-16 par ADT 37