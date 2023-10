BANQUET ! Théâtre musical, philosophique et tout-terrain 1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours, 25 novembre 2023, Joué-lès-Tours.

Joué-lès-Tours,Indre-et-Loire

Par le collectif Les Survenu.es.

Banquet ! est une réponse décalée, festive et chantée au Banquet de Platon, texte fondateur sur l’amour et la politique. Le collectif Les Survenu.es concocte une réponse moderne et déjantée au philosophe en faisant dialoguer leur écriture et le texte antique..

Samedi 2023-11-25 16:00:00 fin : 2023-11-25 . EUR.

1 Rue du 8 Mai

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



By the collective Les Survenu.es.

Banquet! is an offbeat, festive and sung response to Plato’s Banquet, a seminal text on love and politics. The collective Les Survenu.es concocts a wacky, modern response to the philosopher, putting their own writing into dialogue with the ancient text.

Por el colectivo Les Survenu.es.

Banquete! es una respuesta extravagante, festiva y cantada al Banquete de Platón, un texto fundamental sobre el amor y la política. El colectivo Les Survenu.es elabora una respuesta moderna y disparatada al filósofo poniendo en diálogo su propia escritura con el texto antiguo.

Vom Kollektiv Les Survenu.es.

Banquet! ist eine schräge, festliche und gesungene Antwort auf Platons Gastmahl, einen grundlegenden Text über Liebe und Politik. Das Kollektiv Les Survenu.es stellt eine moderne und verrückte Antwort auf den Philosophen zusammen, indem sie ihre eigene Handschrift mit dem antiken Text in einen Dialog treten lassen.

