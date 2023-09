Chat noir, chat de sorcière 1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours, 3 novembre 2023, Joué-lès-Tours.

Joué-lès-Tours,Indre-et-Loire

Atelier créatif parents/enfants (dès 4 ans)

Chat noir, chat de sorcière ? Vrai ou faux ? À nous d’imaginer un chat en papier original…..

Vendredi 2023-11-03 10:30:00 fin : 2023-11-03 . EUR.

1 Rue du 8 Mai

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Parent/child creative workshop (from age 4)

Black cat, witch’s cat? True or false? It’s up to us to imagine an original paper cat?

Taller creativo para padres e hijos (a partir de 4 años)

¿Gato negro, gato de bruja? ¿Verdadero o falso? Nos toca imaginar un original gato de papel?

Kreativer Eltern-Kind-Workshop (ab 4 Jahren)

Schwarze Katze, Hexenkatze? Wahr oder falsch? Es liegt an uns, uns eine originelle Papierkatze auszudenken?

Mise à jour le 2023-09-26 par ADT 37