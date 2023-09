Luigi’s Mansion 3 / Jeux-vidéo spécial Halloween 1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours, 28 octobre 2023, Joué-lès-Tours.

Joué-lès-Tours,Indre-et-Loire

Préparez vous à avoir les manettes moites avec le jeu Luigi’s Mansion 3, cette aventure effrayante du frère de Mario. Luigi doit une nouvelle fois affronter ses peurs les plus profondes dans un terrifiant manoir hanté. Il peut pour cela compter sur son aspirateur à fantômes pour l’aider..

Samedi 2023-10-28 15:00:00 fin : 2023-10-28 . EUR.

1 Rue du 8 Mai

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Get ready for sweaty controllers with Luigi’s Mansion 3, the spooky adventure of Mario’s brother. Luigi must once again face his deepest fears in a terrifying haunted mansion. He can count on his ghost vacuum cleaner to help him.

Prepárate para sudar la gota gorda con Luigi’s Mansion 3, la espeluznante aventura del hermano de Mario. Luigi debe enfrentarse de nuevo a sus miedos más profundos en una terrorífica mansión encantada. Para ello cuenta con su aspiradora de fantasmas.

Bereiten Sie sich auf schweißnasse Controller vor, wenn Sie Luigi’s Mansion 3, dieses gruselige Abenteuer von Marios Bruder, spielen. Luigi muss sich wieder einmal seinen tiefsten Ängsten in einer furchterregenden Spukvilla stellen. Dabei kann er sich auf seinen Geisterstaubsauger verlassen, der ihm zur Seite steht.

