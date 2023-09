Au bout du conte : « Grand-mère Tigre » 1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours, 18 octobre 2023, Joué-lès-Tours.

Joué-lès-Tours,Indre-et-Loire

À partir de 5 ans

Quand Yuri Kiko et Momo ouvrent la porte à leur grand-mère, elles ne la reconnaissent pas : elle a une grosse voix, des poils, des griffes… Les trois sœurs seront-elles assez malignes et courageuses pour se débarrasser de cette grand-mère tigre ?.

Mercredi 2023-10-18 16:30:00 fin : 2023-10-18 . EUR.

1 Rue du 8 Mai

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



From age 5

When Yuri Kiko and Momo open the door to their grandmother, they don’t recognize her: she has a big voice, hair and claws? Will the three sisters be clever and brave enough to get rid of this tiger grandmother?

A partir de 5 años

Cuando Yuri Kiko y Momo abren la puerta a su abuela, no la reconocen: tiene un vozarrón, pelo y garras? ¿Serán las tres hermanas lo bastante listas y valientes para deshacerse de esta abuela tigresa?

Ab 5 Jahren

Als Yuri Kiko und Momo ihrer Großmutter die Tür öffnen, erkennen sie sie nicht wieder: Sie hat eine große Stimme, Haare und Krallen? Werden die drei Schwestern klug und mutig genug sein, um die Tiger-Oma loszuwerden?

