Randonnée découverte sur le marais de Bégadan-Saint-Christoly 1 rue du 8 Mai Bégadan, 29 novembre 2023, Bégadan.

Bégadan,Gironde

Le syndicat Mixte des Bassins Versants de la Pointe Médoc, en collaboration avec la Fédération de Pêche de Gironde vous proposent une sortie découverte des marais de Bégadan-St-Christoly, lieux uniques quadrillés de nombreux fossés, où l’eau peut être un sujet de conflits.

A cette occasion, vous découvrirez les actions de prévention et de restauration de cette zone humide, menées par les acteurs locaux.

Sur inscription avant le 24 novembre.

Le RV se fera sur le parking de la Mairie.

Merci d’apporter vos bottes et des vêtements adaptés à la météo du jour.

La durée de la balade est estimée entre 2 et 3h..

2023-11-29 fin : 2023-11-29 . EUR.

1 rue du 8 Mai Parking de la Mairie

Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Syndicat Mixte des Bassins Versants de la Pointe Médoc, in collaboration with the Fédération de Pêche de Gironde, invite you to discover the marshes of Bégadan-St-Christoly, a unique area criss-crossed by numerous ditches, where water can be a source of conflict.

On this occasion, you’ll discover the actions taken by local players to prevent and restore this wetland.

Please register before November 24.

Meeting point will be the Mairie parking lot.

Please bring your boots and clothing suited to the day’s weather.

The walk should last between 2 and 3 hours.

El Syndicat Mixte des Bassins Versants de la Pointe Médoc, en colaboración con la Fédération de Pêche de Gironde, organiza una salida para descubrir las marismas de Bégadan-St-Christoly, una zona única surcada por numerosas acequias, donde el agua puede ser fuente de conflictos.

En esta ocasión, descubrirá las acciones emprendidas por los agentes locales para prevenir y restaurar este humedal.

Se ruega inscribirse antes del 24 de noviembre.

El punto de encuentro será el aparcamiento del Ayuntamiento.

Por favor, traiga sus botas y ropa adecuada para el tiempo del día.

El recorrido durará entre 2 y 3 horas.

Das Syndicat Mixte des Bassins Versants de la Pointe Médoc bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit dem Fischereiverband der Gironde eine Entdeckungsreise durch die Sümpfe von Begadan-St-Christoly an, einzigartige Orte, die von zahlreichen Gräben durchzogen sind und in denen das Wasser ein Konfliktthema sein kann.

Bei dieser Gelegenheit lernen Sie die Maßnahmen zur Prävention und Wiederherstellung dieses Feuchtgebiets kennen, die von den lokalen Akteuren durchgeführt werden.

Anmeldung bis zum 24. November erforderlich.

Der Treffpunkt befindet sich auf dem Parkplatz des Rathauses.

Bitte bringen Sie Ihre Stiefel und dem Wetter angepasste Kleidung mit.

Die Dauer der Wanderung wird auf 2 bis 3 Stunden geschätzt.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Médoc-Vignoble