fin : 2024-01-19 20:30:00 . Le jardinier-artiste Samuel Lewis sera présent chez Babelle, pour évoquer son dernier ouvrage, « La vie simple », paru aux éditions Ulmer. À cette occasion, il présentera aussi en images le fonctionnement de sa ferme traditionnelle et vous réservera une surprise… en musique ! Son intervention sera suivie d’un échange avec le public autour des thèmes de l’écologie et d’une séance de dédicaces. Nous vous attendons nombreux ! Entrée libre (réservation conseillée par mail). .

1, rue du 8 mai 1945 Librairie-salon de thé Babelle

Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne

