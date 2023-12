Atelier slam et scène ouverte 1, rue du 8 mai 1945 Plouha Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

fin : 2024-01-14 18:30:00 . Retrouvez Damien Noury lors du prochain « APRÈS-MIDI SLAM » de la librairie Babelle ! Pour s’inscrire à l’atelier d’écriture et de mise en voix ludique (de 14 h à 16 h 30, participation 10 euros et une boisson offerte) et/ou assister au spectacle seul en scène « Élocutions » (à 17 h, participation libre), écrivez-nous par mail ou réservez directement vos places à la librairie, lors de votre prochain passage. Après le succès de la Caravan’Slam en janvier 2023, nous vous attendons à nouveau nombreux pour fêter ensemble poésie, oralité et créativité ! .

