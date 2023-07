Visit’Ô Lim – Skodenar : l’aventure avec les chiens de traineau 1 rue du 7 août 1944 Blond, 18 juillet 2023, Blond.

Blond,Haute-Vienne

Découvrez avec Théo la vie de la meute, son travail de musher et sa passion pour les chiens. Vous pourrez vivre l’expérience d’une cani-rando découverte ainsi qu’une séance de détente des chiens. A partir de 5 ans. Les enfants doivent impérativement être accompagné d’un adulte. Moment de partage et émotions garantis, à expérimenter en famille et entre amis. Prévoir des chaussures et de vêtements adaptés ainsi que de l’eau..

2023-07-18 fin : 2023-07-18 12:00:00. EUR.

1 rue du 7 août 1944

Blond 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover with Théo the life of the pack, his work as a musher and his passion for dogs. You can experience a discovery cani-rando as well as a dog relaxation session. For children aged 5 and over. Children must be accompanied by an adult. A great way to share emotions with family and friends. Bring appropriate footwear, clothing and water.

Descubra con Théo la vida de la jauría, su trabajo como musher y su pasión por los perros. Podrá vivir un cani-rando de descubrimiento así como una sesión de relajación canina. Para niños a partir de 5 años. Los niños deben ir acompañados de un adulto. Es una forma estupenda de compartir una experiencia emocionante con la familia y los amigos. Lleve calzado, ropa y agua adecuados.

Entdecken Sie mit Théo das Leben im Rudel, seine Arbeit als Musher und seine Leidenschaft für Hunde. Sie können eine Cani-Rando Entdeckungstour sowie eine Entspannungssitzung mit den Hunden erleben. Ab einem Alter von 5 Jahren. Kinder müssen unbedingt von einem Erwachsenen begleitet werden. Gemeinsame Erlebnisse und Emotionen sind garantiert, die Sie mit der Familie oder mit Freunden erleben können. Angemessene Schuhe und Kleidung sowie Wasser mitbringen.

