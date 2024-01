CAFÉ PATRIMOINE – DU CANAL ROYAL DU LANGUEDOC AU CANAL DU MIDI 1 rue du 4 septembre Agde, jeudi 1 février 2024.

Agde Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 18:00:00

fin : 2024-02-01

Venez découvrir l’histoire du Canal du Midi, voie de communication et prouesse technique de plus de 350 ans, reliant Toulouse à la Méditerranée, inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, fruit du travail de l’Ingénieur Pierre Paul Riquet.

Cette épopée vous sera relatée par, Arnaud guide-conférencier de l’office de tourisme Cap d’Agde Méditerranée, l’association agathoise la Passerelle Patrimoine, l’association viassoise Pavidoc et Philippe Calas auteur et passionné portiragnais sur le sujet.

N’oubliez pas de vous inscrire !

>18h

>Gratuit

>Sur réservation

https://reservation.capdagde.com ou 06.45.82.46.14

>Nombre de places limité

>Mezzanine du Patrimoine

>Office de Tourisme d’Agde, 1 rue du 4 Septembre, 34300 Agde

1 rue du 4 septembre

Agde 34300 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-04 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE