VISITE GUIDÉE, LE PORT D’AGDE HISTOIRES DE MARCHANDS 1 rue du 4 septembre Agde, 8 décembre 2023, Agde.

Agde,Hérault

Traversez les siècles avec Arnaud, guide conférencier, partez à la découverte de la «Perle Noire» cette cité portuaire, qui fût port de commerce et de pêche, où ont transités céréales, vins, olives, huiles, poissons et bien d’autres denrées plus exotiques.

Un goûter local viendra clôturer en douceur cette après-midi..

1 rue du 4 septembre

Agde 34300 Hérault Occitanie



Cross the centuries with tour guide Arnaud, and discover the « Perle Noire » (Black Pearl), a port city that was once a trading and fishing port, where cereals, wines, olives, oils, fish and many more exotic commodities passed in transit.

A local snack will round off the afternoon.

Atraviese los siglos con el guía turístico Arnaud y descubra la « Perle Noire » (Perla Negra), una ciudad portuaria que antaño fue puerto comercial y pesquero y punto de tránsito de cereales, vino, aceitunas, aceite, pescado y muchos otros productos exóticos.

Un tentempié local completará la tarde.

Entdecken Sie mit Arnaud, einem Fremdenführer, die « Schwarze Perle », eine Hafenstadt, die als Handels- und Fischereihafen diente und in der Getreide, Wein, Oliven, Öl, Fisch und viele andere exotische Waren gehandelt wurden.

Ein lokaler Imbiss rundet den Nachmittag ab.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE