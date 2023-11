CAUSERIE, LES DÉLICIEUSES AVENTURES DU PORT D’AGDE 1 rue du 4 septembre Agde, 7 décembre 2023, Agde.

Agde,Hérault

Venez découvrir, l’histoire et les anecdotes du port d’Agde, porte d’entrée de la basse vallée de l’Hérault, les produits locaux ou plus exotiques qui y ont transités..

2023-12-07 15:00:00 fin : 2023-12-07 . .

1 rue du 4 septembre

Agde 34300 Hérault Occitanie



Discover the history and anecdotes of the port of Agde, gateway to the lower Hérault valley, and the local and more exotic products that have passed through.

Venga a descubrir la historia y las anécdotas del puerto de Agde, puerta del bajo valle del Hérault, y los productos locales y más exóticos que han pasado por allí.

Entdecken Sie die Geschichte und Anekdoten des Hafens von Agde, dem Eingangstor zum unteren Heraulttal, sowie die lokalen und exotischen Produkte, die hier durchgeschleust wurden.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE