CONFÉRENCE « LES HÔTELS PARTICULIERS D’AGDE AU XVIIÈME SIÈCLE 1 rue du 4 septembre Agde, 18 novembre 2023, Agde.

Agde,Hérault

A partir du XVIIe siècle, l’activité maritime connaît une forte hausse, avec l’arrivée de nouvelles embarcations et l’implantation de négociants. A cette période une partie de la ville d’Agde est clairement tournée vers la mer tandis que le centre de la cité se pourvoit de belles bâtisses témoignant d’une riche architecture.

Arnaud Sanguy guide-conférencier vous contera leurs histoires..

2023-11-18 15:00:00 fin : 2023-11-18 . .

1 rue du 4 septembre

Agde 34300 Hérault Occitanie



From the 17th century onwards, maritime activity increased sharply, with the arrival of new boats and the establishment of merchants. During this period, part of Agde was clearly oriented towards the sea, while the city center was adorned with beautiful buildings featuring a wealth of architecture.

Arnaud Sanguy will tell you all about them.

A partir del siglo XVII, la actividad marítima experimentó un fuerte crecimiento, con la llegada de nuevos barcos y el establecimiento de comerciantes. Durante este periodo, una parte de la ciudad de Agde se orientó claramente hacia el mar, mientras que el centro de la ciudad se adornaba con bellos edificios de gran riqueza arquitectónica.

Arnaud Sanguy le hablará de ellos.

Jahrhundert erlebte die Seefahrt einen starken Aufschwung, als neue Schiffe ankamen und sich Händler ansiedelten. In dieser Zeit war ein Teil der Stadt Agde eindeutig dem Meer zugewandt, während das Zentrum der Stadt mit schönen Gebäuden und einer reichen Architektur ausgestattet war.

Arnaud Sanguy, der Fremdenführer und Conferencier, erzählt Ihnen ihre Geschichten.

Mise à jour le 2023-10-30 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE