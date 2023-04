CAFÉ PATRIMOINE – TOURISME DE MÉMOIRE : UN VOYAGE DANS L’HISTOIRE DE LA TAMARISSIÈRE 1 rue du 4 septembre, 4 mai 2023, Agde.

Présentation par David MALLEN président de l’association Agde Histoire 39-45,

auteur du livre » Agde sous l’occupation Allemande 1942-1944″, historien

spécialisé sur la Seconde Guerre Mondiale, nous exposera ses recherches sur

les fortifications allemandes sur Agde pendant la guerre jusqu’ à nos jours, et

l’ouverture de deux musées mémoriels à l’intérieur de bunkers..

2023-05-04 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-04 . .

1 rue du 4 septembre

Agde 34300 Hérault Occitanie



