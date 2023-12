Concert des ensembles musicaux 1 Rue du 19 Mars 1962 Mâcon, 9 février 2024, Mâcon.

Mâcon Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:00:00

fin : 2024-02-09 22:00:00

.

Poulenc, dirigé par Yves Lhoumeau : L’orchestre Poulenc, composé d’élèves de premier cycle vent et percussions, vous propose un voyage aux Amériques.

Pour tous, c’est une véritable aventure… découvrir la pratique de l’orchestre, des morceaux nouveaux, des ambiances… transpirer un peu parfois en répétition devant tant de notes, des dièses, des bémols, des rythmes qui semblent un peu étranges la première fois ! Mais c’est aussi voyager et rêver un peu, en chariot, en bateau, découvrir de nouveaux horizons… Et être heureux de partager tous ensemble ce moment musical évocateur de grands espaces.

Les Vents danger, dirigé par Myriam Balivet : les compositeurs français de musique de films.

1er cycle cordes, dirigé par Christine Krypiec : « Ils étaient onze… » Entre musique de chambre et orchestre à cordes, nos premières années de premier cycle expérimentent la musique d’ensemble à travers des pièces de styles et d’époques différentes. Toute une aventure !

OSCEV, dirigé par clément Mépas : musique romantique avec une rhapsodie hongroise de Liszt, musique contemporaine avec le célèbre oiseau de feu de Stravinsky et deux célèbres musiques de film : Harry Potter et Superman composent ce programme varié.

EUR.

1 Rue du 19 Mars 1962 Eglise Notre Dame de la Paix

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-11 par Département 71/Direction Attractivité – Mission Tourisme (coordination)