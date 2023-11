Spectacle « Eden » 1 rue d’Isigny Caen, 14 décembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Deux ans après la représentation de Djihad, Ismaël Saidi et son équipe reviennent au Sillon pour vous faire découvrir Eden, troisième volet de la trilogie. Rendez-vous le jeudi 14 décembre à 20h !

• Le spectacle Eden :

Victime d’un attentat, Samir est au mauvais endroit, au mauvais moment. Il se retrouve devant la porte du jardin d’Eden où Virgile, l’ange, l’attend pour l’emmener là où coulent les ruisseaux de miel. Mais Samir, qui pensait qu’au Paradis Valérie serait sa dulcinée à perpétuité, découvre que son amour a commis un attentat, pour se venger. Elle souffre dans la géhenne, pour l’éternité. Samir refuse le paradis promis et commence un voyage extraordinaire à travers l’Enfer pour ramener l’âme de sa dulcinée…

• La trilogie « Djihad » :

Djihad, créé en décembre 2014 et Géhenne créé en 2017 sont les deux pièces phares d’Ismaël SAIDI. Elles font partie d’une trilogie consacrée au radicalisme, au vivre ensemble, au partagedes valeurs de la République, au respect. Ces deux phénomènes théâtraux ont très rapidement conquis le public et les professionnels. Véritable outil pédagogique et matière à penser, ces pièces ont déjà permis à de nombreux enseignants, éducateurs ou acteurs des services sociaux à créer du lien avec leurs publics, à déconstruire des pensées et à libérer la parole.

C’est avec Eden, résolument plus optimiste et bienveillante qu’Ismaël vient clôturer ce cycle consacré au radicalisme.

En savoir plus sur Ismaël Saidi et ses spectacles : https://www.facebook.com/ismaelsaidi

• Plus d’informations :

– Durée : 1h20. Spectacle suivi d’un échange.

– À partir de 13 ans.

– Tarif : 5€ – Réservations à l’accueil de la MJC.

– Par ici pour découvrir tous les évènements du Sillon : https://mjc-cheminvert.fr/spectacles/.

2023-12-14 20:00:00 fin : 2023-12-14 22:00:00. .

1 rue d’Isigny MJC du Chemin-Vert le Sillon

Caen 14000 Calvados Normandie



Two years after Jihad, Ismaël Saidi and his team return to Le Sillon to present Eden, the third part of the trilogy. See you on Thursday, December 14 at 8pm!

? The Eden show :

Victim of a terrorist attack, Samir is in the wrong place at the wrong time. He finds himself at the gateway to the Garden of Eden, where Virgil, the angel, is waiting to take him to where the streams of honey flow. But Samir, who thought that in Paradise Valérie would be his forever sweetheart, discovers that his love has committed an act of vengeance. She suffers in Gehenna, for eternity. Samir refuses the promised paradise and embarks on an extraordinary journey through Hell to bring back the soul of his beloved?

? The « Djihad » trilogy:

Djihad, created in December 2014, and Géhenne, created in 2017, are Ismaël SAIDI?s two flagship plays. They are part of a trilogy devoted to radicalism, living together, sharing the values of the Republic, and respect. These two theatrical phenomena quickly won over audiences and professionals alike. A veritable teaching tool and food for thought, these plays have already enabled many teachers, educators and social service workers to forge links with their audiences, deconstruct thoughts and free speech.

Ismaël closes this cycle devoted to radicalism with Eden, a resolutely more optimistic and benevolent play.

Find out more about Ismaël Saidi and his shows: https://www.facebook.com/ismaelsaidi

? Further information :

– Running time: 1h20. Show followed by discussion.

– Ages 13 and up.

– Price: 5? – Reservations at MJC reception.

– Click here to discover all Le Sillon events: https://mjc-cheminvert.fr/spectacles/

Dos años después de la representación de Djihad, Ismaël Saidi y su equipo vuelven a Le Sillon para ofrecerle Edén, la tercera parte de la trilogía. Nos vemos el jueves 14 de diciembre a las 20.00 horas

? El espectáculo Edén:

Víctima de un atentado terrorista, Samir se encuentra en el lugar equivocado en el momento equivocado. Se encuentra en la puerta del Jardín del Edén, donde Virgilio, el ángel, le espera para llevarlo a donde fluyen las corrientes de miel. Pero Samir, que pensaba que en el Paraíso Valerie sería su amada para siempre, descubre que su amor ha cometido un acto de venganza. Ella sufre en el infierno por toda la eternidad. Samir rechaza el paraíso prometido y emprende un extraordinario viaje a través del Infierno para traer de vuelta el alma de su amada?

? La trilogía « Djihad »:

Djihad, creada en diciembre de 2014, y Géhenne, creada en 2017, son las dos obras emblemáticas de Ismaël SAIDI. Forman parte de una trilogía dedicada a la radicalidad, la convivencia, el compartir los valores de la República y el respeto. Estos dos fenómenos teatrales conquistaron rápidamente al público y a los profesionales. Verdadera herramienta pedagógica y de reflexión, estas obras ya han ayudado a muchos profesores, educadores y trabajadores sociales a crear vínculos con su público, a deconstruir el pensamiento y la libertad de expresión.

Ismaël cierra este ciclo consagrado al radicalismo con Edén, decididamente más optimista y benévolo.

Para saber más sobre Ismaël Saidi y sus espectáculos: https://www.facebook.com/ismaelsaidi

? Para más información:

– Duración: 1 hora y 20 minutos. Espectáculo seguido de coloquio.

– A partir de 13 años.

– Precio: 5? – Reservas en la recepción del MJC.

– Haga clic aquí para conocer todos los eventos de Le Sillon: https://mjc-cheminvert.fr/spectacles/

Zwei Jahre nach der Aufführung von Djihad kehren Ismaël Saidi und sein Team ins Le Sillon zurück, um Ihnen Eden, den dritten Teil der Trilogie, vorzustellen. Wir sehen uns am Donnerstag, den 14. Dezember um 20 Uhr!

? Die Aufführung Eden :

Samir, Opfer eines Attentats, ist zur falschen Zeit am falschen Ort. Er findet sich vor dem Tor zum Garten Eden wieder, wo Virgil, der Engel, auf ihn wartet, um ihn dorthin zu bringen, wo die Honigströme fließen. Doch Samir, der dachte, dass Valerie im Paradies seine ewige Geliebte sein würde, muss feststellen, dass seine Liebe ein Attentat verübt hat, um sich zu rächen. Sie leidet bis in alle Ewigkeit in der Gehenna. Samir lehnt das versprochene Paradies ab und beginnt eine außergewöhnliche Reise durch die Hölle, um die Seele seiner Geliebten zurückzuholen?

? Die Trilogie « Djihad » :

Djihad, uraufgeführt im Dezember 2014, und Géhenne, uraufgeführt 2017, sind die beiden wichtigsten Stücke von Ismaël SAIDI. Sie sind Teil einer Trilogie, die sich dem Radikalismus, dem Zusammenleben, dem Teilen der Werte der Republik und dem Respekt widmet. Diese beiden Theaterphänomene haben das Publikum und die Fachwelt sehr schnell erobert. Als echtes pädagogisches Werkzeug und Denkanstoß haben diese Stücke bereits zahlreichen Lehrern, Erziehern und Sozialarbeitern geholfen, eine Verbindung zu ihrem Publikum herzustellen, Gedanken zu dekonstruieren und die Sprache zu befreien.

Mit Eden, einem entschieden optimistischeren und wohlwollenderen Stück, schließt Ismaël diese Reihe zum Thema Radikalismus ab.

Weitere Informationen über Ismaël Saidi und seine Aufführungen: https://www.facebook.com/ismaelsaidi

? Weitere Informationen :

– Dauer: 1h20. Aufführung mit anschließendem Austausch.

– Ab 13 Jahren.

– Preis: 5 ? – Reservierungen an der Rezeption des MJC.

– Hier geht es zu allen Veranstaltungen im Sillon: https://mjc-cheminvert.fr/spectacles/

Mise à jour le 2023-11-09 par Calvados Attractivité