Bal Miniatures des 40 ans de Mandarine 1 rue d’Isigny Caen, 3 décembre 2023, Caen.

Pour fêter ses 40 ans, Mandarine et le Collectif Pop Up vous invitent à un weekend exceptionnel ! Au programme, 8 évènements pour les enfants, organisés dans les MJC et Centres d’animation de la ville de Caen.

Rendez-vous au Sillon le dimanche 3 décembre à 16h pour un “Bal miniatures” spécial tout-petits, suivi d’un goûter !

Le bal miniatures :

À la frontière entre le Bal de Mandarine et les Miniatures, Le Bal Miniatures propose des chansons spécifiquement composées pour faire danser les tout-petits avec les adultes qui les accompagnent.

Dans cette formule adaptée aux plus jeunes, les mouvements sont simples (évolutions plus ou moins rapides, sauts…), les rythmes lents, les thèmes proches de l’imaginaire ou du quotidien de leur âge (animaux, ponts, trains…).

Plus d’infos :Spectacle à partir de 16h suivi d’un goûter.Tout public, bal spécial 0-3 ans – Gratuit.Evénements organisé avec le soutien de la ville de Caen..

1 rue d’Isigny MJC du Chemin-Vert – Le Sillon

Caen 14000 Calvados Normandie



To celebrate its 40th anniversary, Mandarine and Collectif Pop Up invite you to an exceptional weekend! On the program: 8 events for children, organized in Caen?s MJCs and activity centers.

Join us at Le Sillon on Sunday, December 3 at 4pm for a special ?Bal miniatures? for toddlers, followed by a snack!

The miniature ball :

On the borderline between the Bal de Mandarine and the Miniatures, Le Bal Miniatures features songs specifically composed to get toddlers and their accompanying adults up and dancing.

In this formula adapted to the youngest, the movements are simple (more or less rapid evolutions, jumps?), the rhythms slow, the themes close to the imagination or the everyday life of their age (animals, bridges, trains?).

More info:Show from 4pm, followed by a snack.all ages, special ball for 0-3 year olds – Free.events organized with the support of the city of Caen.

Para celebrar su 40 aniversario, Mandarine y el Collectif Pop Up le invitan a un fin de semana excepcional En el programa: 8 eventos para niños, organizados en los MJC y centros de actividades de Caen.

Únase a nosotros en Le Sillon el domingo 3 de diciembre a las 16:00 para disfrutar de un « Bal miniatures » para los más pequeños, ¡seguido de una merienda!

El baile en miniatura :

En la frontera entre el Bal de Mandarine y el Miniatures, Le Bal Miniatures presenta canciones especialmente compuestas para poner a bailar a los más pequeños y a sus acompañantes.

En esta fórmula adaptada a los más pequeños, los movimientos son sencillos (desplazamientos más o menos rápidos, saltos…), los ritmos lentos, los temas cercanos a la imaginación o a la vida cotidiana de su edad (animales, puentes, trenes…).

Más información:Espectáculo a partir de las 16.00 h, seguido de una merienda Todas las edades, baile especial para niños de 0 a 3 años – Evento gratuito organizado con el apoyo del Ayuntamiento de Caen.

Um seinen 40. Geburtstag zu feiern, laden Mandarine und das Collectif Pop Up Sie zu einem außergewöhnlichen Wochenende ein! Auf dem Programm stehen acht Veranstaltungen für Kinder, die in den Jugendzentren und Animationszentren der Stadt Caen organisiert werden.

Am Sonntag, den 3. Dezember um 16 Uhr findet im Sillon ein « Bal miniatures » speziell für Kleinkinder statt, gefolgt von einem Snack!

Der Miniaturball :

Der Bal Miniatures ist eine Mischung aus dem Bal de Mandarine und den Miniaturen und bietet Lieder, die speziell dafür komponiert wurden, Kleinkinder und ihre erwachsenen Begleiter zum Tanzen zu bringen.

Die Bewegungen sind einfach (mehr oder weniger schnelle Bewegungen, Sprünge usw.), die Rhythmen langsam und die Themen nah an der Vorstellungswelt oder dem Alltag der Kleinen (Tiere, Brücken, Züge usw.).

Weitere Informationen:Vorstellung ab 16 Uhr mit anschließendem Imbiss für alle Altersgruppen, spezieller Ball für 0-3-Jährige – kostenlos.

