Festival du Jeu et de l’Imaginaire 1 Rue d’Isigny Caen, 24 novembre 2023, Caen.

L’association « Jouons ensemble » invite le public à son 14ème festival du Jeu et de l’Imaginaire.

Cet événement ludique, ouvert à tous gratuitement, met à disposition des visiteurs l’ensemble des jeux de l’association animés par ses bénévoles.

Jeux de société, jeux de figurines, escape game, espace pour les 0/5 ans, créateurs de jeux, dessinateurs, auteurs, boutiques, loterie, buvette…chacun y trouvera un univers adapté à ses goûts..

2023-11-24 14:00:00

The « Jouons ensemble » association invites the public to its 14th Festival du Jeu et de l’Imaginaire.

This playful event, open to all free of charge, features all the association?s games, presented by its volunteers.

Board games, miniature games, escape games, an area for 0/5 year olds, game creators, designers, authors, stores, lotteries, refreshment stands… everyone will find a world to suit their tastes.

La asociación « Jouons ensemble » invita al público a su 14º Festival du Jeu et de l’Imaginaire.

Este acontecimiento lúdico, abierto a todos gratuitamente, presentará todos los juegos de la asociación, dirigidos por sus voluntarios.

Juegos de mesa, juegos en miniatura, un juego de escape, un espacio para niños de 0 a 5 años, diseñadores de juegos, artistas, autores, tiendas, lotería, bar… hay para todos los gustos.

Der Verein « Jouons ensemble » lädt die Öffentlichkeit zu seinem 14. Festival du Jeu et de l’Imaginaire (Festival des Spiels und der Fantasie) ein.

Bei dieser spielerischen Veranstaltung, die für alle kostenlos zugänglich ist, stehen den Besuchern alle Spiele des Vereins zur Verfügung, die von seinen ehrenamtlichen Mitarbeitern betreut werden.

Gesellschaftsspiele, Figurenspiele, Escape Games, ein Bereich für Kinder von 0 bis 5 Jahren, Spieledesigner, Zeichner, Autoren, Boutiquen, Lotterien, Imbissstände… Jeder findet hier ein Universum, das seinem Geschmack entspricht.

