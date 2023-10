Les hot troubadours – Sortie de résidence 1 rue d’Isigny Caen, 17 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Les hot troubadours vous donnent rendez-vous pour découvrir une étape de leur travail le vendredi 17 novembre à 18h30 au Sillon.

Les hot Troubadours :

Dès les années 1920, les paroliers ont adapté les grands succès du music-hall américain pour le public francophone. Les Hot Troubadours ont eu l’idée originale de créer un répertoire autour de ces standards américains «francisés». Avec des arrangements inédits et une instrumentation innovante, le quartet invite à redécouvrir ou découvrir quelques magnifiques mélodies.

En savoir plus sur les hot Troubadours : https://www.facebook.com/leshottroubadours

Groupe produit par TradiJazz et Swing Scénic.

Plus d’infos :

• Tout public.

• Participation libre “au chapeau”..

2023-11-17 18:30:00 fin : 2023-11-17 21:00:00. .

1 rue d’Isigny MJC du Chemin Vert – Le Sillon

Caen 14000 Calvados Normandie



Les hot troubadours invite you to discover one stage of their work on Friday November 17 at 6:30pm at Le Sillon.

Les hot Troubadours:

As early as the 1920s, lyricists were adapting the great hits of American music-hall for French-speaking audiences. Les Hot Troubadours had the original idea of creating a repertoire around these « Frenchized » American standards. With original arrangements and innovative instrumentation, the quartet invites you to rediscover or discover some magnificent melodies.

Find out more about Les hot Troubadours: https://www.facebook.com/leshottroubadours

Produced by TradiJazz and Swing Scénic.

More info :

? All audiences.

? Free participation ?by the hat?

Los trovadores calientes le invitan a descubrir una etapa de su trabajo el viernes 17 de noviembre a las 18.30 h en Le Sillon.

Los Hot Troubadours:

Desde los años 20, los letristas adaptan los grandes éxitos del music-hall americano al público francófono. Les Hot Troubadours tuvieron la original idea de crear un repertorio basado en estos estándares americanos « afrancesados ». Con nuevos arreglos y una instrumentación innovadora, el cuarteto le invita a redescubrir o descubrir unas melodías magníficas.

Más información sobre Les hot Troubadours: https://www.facebook.com/leshottroubadours

Grupo producido por TradiJazz y Swing Scénic.

Más información en

? Todos los públicos.

? Participación gratuita ?a la gorra?

Die hot troubadours laden Sie ein, am Freitag, den 17. November um 18:30 Uhr im Le Sillon einen Einblick in eine Etappe ihrer Arbeit zu erhalten.

Die hot Troubadours :

Seit den 1920er Jahren adaptierten Texter die großen Hits der amerikanischen Music-Hall für das französischsprachige Publikum. Die Hot Troubadours hatten die originelle Idee, ein Repertoire rund um diese « französisierten » amerikanischen Standards zu schaffen. Mit neuen Arrangements und einer innovativen Instrumentierung lädt das Quartett dazu ein, einige wunderschöne Melodien wiederzuentdecken oder neu zu entdecken.

Weitere Informationen über die hot Troubadours: https://www.facebook.com/leshottroubadours

Von TradiJazz und Swing Scénic produzierte Gruppe.

Weitere Informationen :

? Für jedes Publikum geeignet.

? Freie Teilnahme mit Hut.

