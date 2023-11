Concert des Divagabondes (Sortie d’album) 1 rue d’Isigny Caen, 11 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

À l’occasion de la sortie de leur album, les Divagabondes vous invitent à un concert évènement au Sillon le samedi 11 novembre !Au programme :

Les Divagabondes vous accueillent dès 19h30 pour un concert évènement spécialement organisé pour la sortie de leur album !

Après le concert, un moment convivial sera proposé aux spectateurs : exposition de photos réalisées lors de l’enregistrement, pot convivial, vente de CD, …Les Divagabondes :

Une vingtaine de femmes de noir embellies

En chahutant l’espace nous racontent la vie

Jamais trop et pourtant excessives

Dans un flot d’humour et de manière exquise

Enlacées de mille notes

Nous portent sur d’autres rives

Direction Isabelle Gancel – Accordéoniste et arrangeur Jean-Michel Trotoux.

Réservations conseillées par mail : lesdivagabondes@gmail.com

Par ici pour découvrir tous les évènements du Sillon : https://mjc-cheminvert.fr/.

2023-11-11 19:30:00 fin : 2023-11-11 21:00:00. .

1 rue d’Isigny MJC du Chemin-Vert – Le Sillon

Caen 14000 Calvados Normandie



To celebrate the release of their album, Les Divagabondes invite you to a special concert at Le Sillon on Saturday, November 11!

Les Divagabondes welcome you from 7.30pm for a special concert to celebrate the release of their album!

After the concert, spectators will be treated to an exhibition of photos taken during the recording sessions, a drinks reception, CD sales, etc. Les Divagabondes :

Twenty or so women in black embellished

As they heckle through space, they tell us about life

Never too much, yet excessive

In a stream of humor and exquisite style

Embraced by a thousand notes

Carry us to other shores

Conducted by Isabelle Gancel ? Accordionist and arranger Jean-Michel Trotoux.

Reservations recommended by e-mail: lesdivagabondes@gmail.com

Click here to discover all Le Sillon events: https://mjc-cheminvert.fr/

Para celebrar el lanzamiento de su álbum, Les Divagabondes le invitan a un concierto especial en Le Sillon el sábado 11 de noviembre.

Les Divagabondes le dan la bienvenida a partir de las 19.30 h a un concierto especial para celebrar el lanzamiento de su álbum

Tras el concierto, el público podrá disfrutar de una exposición de fotos tomadas durante las sesiones de grabación, una recepción con bebidas, venta de CD, etc. Les Divagabondes:

Una veintena de mujeres vestidas de negro

Mientras brincan por el espacio, nos hablan de la vida

Nunca demasiado, aunque excesiva

En un torrente de humor y estilo exquisito

Abrazadas por mil notas

Nos llevan a otras orillas

Bajo la dirección de Isabelle Gancel Acordeonista y arreglista Jean-Michel Trotoux.

Reservas recomendadas por correo electrónico: lesdivagabondes@gmail.com

Haga clic aquí para conocer todos los eventos de Le Sillon: https://mjc-cheminvert.fr/

Anlässlich der Veröffentlichung ihres Albums laden die Divagabondes Sie am Samstag, den 11. November zu einem Event-Konzert im Sillon ein!Auf dem Programm :

Die Divagabondes begrüßen Sie ab 19.30 Uhr zu einem Eventkonzert, das speziell für die Veröffentlichung ihres Albums organisiert wurde!

Nach dem Konzert wird den Zuschauern ein geselliger Moment geboten: Ausstellung von Fotos, die während der Aufnahmen entstanden sind, geselliger Umtrunk, Verkauf von CDs, ?Les Divagabondes :

Rund zwanzig verschönerte Frauen in Schwarz

Indem sie den Raum aufmischen, erzählen sie uns vom Leben

Nie zu viel und doch exzessiv

In einer Flut von Humor und auf exquisite Weise

Umarmt von tausend Noten

Tragen uns zu anderen Ufern

Leitung Isabelle Gancel ? Akkordeonist und Arrangeur Jean-Michel Trotoux.

Reservierungen werden per E-Mail empfohlen: lesdivagabondes@gmail.com

Hier geht es zu allen Veranstaltungen von Le Sillon: https://mjc-cheminvert.fr/

