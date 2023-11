Stage de Yoga Signes 1 rue d’Isigny Caen, 4 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Découvrez la pratique du Yoga en Langue des signes Française !

Un samedi par mois, Séverine vous invite à une séance ados-adultes de yoga signes à la MJC du Chemin-Vert.

La pratique du yoga en LSF est réservée au public sourd et au public entendant ayant un intérêt pour la LSF.

Plus d’informations :

• Inscriptions auprès de Séverine Malo : 06 18 70 07 23

• Apporter un tapis de yoga et un plaid..

2023-11-04 10:30:00 fin : 2023-11-04 11:45:00. .

1 rue d’Isigny MJC du Chemin-Vert – Le Sillon

Caen 14000 Calvados Normandie



Discover yoga in French sign language!

One Saturday a month, Séverine invites you to a sign yoga session for teenagers and adults at the MJC du Chemin-Vert.

Yoga in LSF is reserved for deaf people and hearing people with an interest in LSF.

For further information :

? Registration with Séverine Malo: 06 18 70 07 23

? Bring a yoga mat and a plaid.

¡Descubre el yoga en lengua de signos francesa!

Un sábado al mes, Séverine te invita a una sesión de yoga con signos para adolescentes y adultos en el MJC du Chemin-Vert.

El yoga en LSF está reservado a las personas sordas y oyentes interesadas en la LSF.

Para más información, pulse aquí:

? Reservas con Séverine Malo: 06 18 70 07 23

? Traiga una esterilla de yoga y una manta.

Entdecken Sie die Yogapraxis in französischer Zeichensprache!

An einem Samstag im Monat lädt Séverine Sie zu einer Yoga-Sitzung für Jugendliche und Erwachsene im MJC du Chemin-Vert ein.

Die Yogapraxis in LSF ist für gehörlose und hörende Menschen mit Interesse an LSF reserviert.

Weitere Informationen :

? Anmeldungen bei Séverine Malo: 06 18 70 07 23

? Bringen Sie eine Yogamatte und eine Kuscheldecke mit.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité