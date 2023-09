Cie ArtMind – ENYING (sortie de résidence) 1 rue d’Isigny Caen, 13 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

La Cie ArtMind vous invite à découvrir un extrait de son spectacle « ENYING » lors d’une sortie de résidence au Sillon le vendredi 13 octobre.ENYING – Cie ArtMind:

Enying nous fera traverser différents états d’être « Femme » (fille, mère, femme, sœur, être humain). Certains de ces états seront liés à l’interprétation d’un personnage, d’autres seront représentés par les interprètes elles-mêmes. A travers ces états, nous allons suivre deux danseuses avec des parcours différents, des convictions parfois différentes et pourtant se retrouvant l’une dans l’autre ; le tout mêlant danse, discussion, voix, musique et silence.

Durée : environ 50 min.

Première partie du Collectif Amal Game.Amal-Game:

Collectif amateur de l’association ArtMind formé principalement par le danseur chorégraphe Arnold ANNE.

Âgées de 12 à 22 ans, elles pratiquent de la danse hip-hop en passant par la danse classique, la danse contemporaine et la Dancehall. Chaque année, elles sont demandées et invitées dans plusieurs événements et scènes de la région Normandie. Elles vous présenteront leur Show 2023: Salmigondis.

Plus d’infos :

Tout public – Conseillé à partir de 8 ans.

Tarifs : 5€- Habitants du Chemin Vert 3€.

Gratuit – 15 ans..

2023-10-13 15:00:00 fin : 2023-10-13 21:00:00. .

1 rue d’Isigny MJC du Chemin-Vert le Sillon

Caen 14000 Calvados Normandie



Cie ArtMind invites you to discover an extract from its show « ENYING » during a residency at Le Sillon on Friday October 13.ENYING – Cie ArtMind:

Enying takes us through different states of being « Woman » (daughter, mother, wife, sister, human being). Some of these states will be linked to the interpretation of a character, while others will be represented by the performers themselves. Through these states, we follow two dancers with different backgrounds and convictions, yet who find themselves in each other, combining dance, discussion, voice, music and silence.

Running time: approx. 50 min.

Opening act for Collectif Amal Game.Amal-Game:

Amateur collective from the ArtMind association, formed mainly by dancer-choreographer Arnold ANNE.

Ranging in age from 12 to 22, they perform hip-hop, ballet, contemporary and dancehall. Every year, they are in demand and invited to perform at a number of events and stages in the Normandy region. They will be presenting their Show 2023: Salmigondis.

More info :

All audiences – Recommended for ages 8 and up.

Tickets: 5€ – Chemin Vert residents 3€.

Free for children under 15.

Cie ArtMind le invita a descubrir un extracto de su espectáculo « ENYING » durante una residencia en Le Sillon el viernes 13 de octubre.ENYING – Cie ArtMind:

Enying nos llevará a través de los diferentes estados de ser « Mujer » (hija, madre, esposa, hermana, ser humano). Algunos de estos estados estarán vinculados a la interpretación de un personaje, mientras que otros estarán representados por los propios intérpretes. A través de estos estados, seguiremos a dos bailarinas con orígenes diferentes, a veces con convicciones distintas, y que sin embargo se encuentran la una en la otra, combinando danza, discusión, voz, música y silencio.

Duración: aprox. 50 min.

Actuación inaugural del Collectif Amal Game.Amal-Game:

Colectivo amateur de la asociación ArtMind, formado principalmente por el bailarín-coreógrafo Arnold ANNE.

Con edades comprendidas entre los 12 y los 22 años, abarcan desde el hip-hop al ballet, pasando por el contemporáneo y el dancehall. Cada año son solicitados e invitados a actuar en numerosos eventos y lugares de la región de Normandía. Presentarán su espectáculo 2023: Salmigondis.

Más información :

Abierto a todos – Recomendado a partir de 8 años.

Entradas: 5 euros – Residentes de Chemin Vert: 3 euros.

Gratis para menores de 15 años.

Die Cie ArtMind lädt Sie ein, einen Auszug aus ihrem Stück « ENYING » zu sehen, das sie am Freitag, den 13. Oktober im Rahmen ihres Aufenthalts in Le Sillon aufführt.ENYING – Cie ArtMind:

Enying wird uns durch verschiedene Zustände des « Frau-Seins » (Tochter, Mutter, Frau, Schwester, Mensch) führen. Einige dieser Zustände sind mit der Darstellung einer Figur verbunden, andere werden von den Darstellerinnen selbst repräsentiert. Durch diese Zustände hindurch folgen wir zwei Tänzerinnen mit unterschiedlichen Hintergründen, manchmal unterschiedlichen Überzeugungen und doch finden sie sich ineinander wieder; das Ganze ist eine Mischung aus Tanz, Diskussion, Stimme, Musik und Stille.

Dauer: ca. 50 min.

Erster Teil des Kollektivs Amal Game.Amal-Game:

Amateurkollektiv des Vereins ArtMind, das hauptsächlich aus dem Tänzer und Choreographen Arnold ANNE besteht.

Sie sind zwischen 12 und 22 Jahre alt und tanzen von Hip-Hop über klassischen Tanz bis hin zu zeitgenössischem Tanz und Dancehall. Jedes Jahr sind sie gefragt und werden zu verschiedenen Veranstaltungen und Bühnen in der Normandie eingeladen. Sie werden ihre Show 2023: Salmigondis präsentieren.

Weitere Informationen :

Für alle Altersgruppen – empfohlen ab 8 Jahren.

Eintrittspreise: 5 Euro – Einwohner des Chemin Vert 3 Euro.

Kostenlos für Kinder unter 15 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-26 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité