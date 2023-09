Match d’improvisation – Macédoine vs. les Z’épices 1 rue d’Isigny Caen, 30 septembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Pour ce premier match de l’année, rendez-vous pour une soirée d’improvisation organisée au profit du projet Sénégal des jeunes de la MJC !Le match :

Macédoine reçoit l’équipe des Z’épices !

Les Z’épices est une équipe d’improvisation de Trappes.

Plus d’informations sur l’équipe des Z’épices ici.

Plus d’informations sur Macédoine improvisation ici.Plus d’informations :Inscription à l’accueil de la MJC.Tarifs : À partir de 5€.Tarif de soutien à votre convenance. La recette de la soirée sera reversée directement au projet des jeunes..

2023-09-30 20:30:00 fin : 2023-09-30 22:00:00. .

1 rue d’Isigny MJC du Chemin-Vert – Le Sillon

Caen 14000 Calvados Normandie



For the first match of the year, join us for an evening of improvisation in aid of the MJC?s Senegal project! Match :

Macédoine hosts the Z?épices team!

Les Z?épices is an improv team from Trappes.

Find out more about the Z?épices team here.

More information on Macédoine improvisation here.More information :Registration at the MJC reception desk.Prices : Starting at 5 euros.Support rates at your convenience. Proceeds from the evening will go directly to the youth project.

Para el primer partido del año, ¡acompáñenos en una velada de improvisación a beneficio del proyecto Senegal del MJC! El partido :

Macédoine recibe al equipo Z’épices

Les Z?épices es un equipo de improvisación de Trappes.

Más información sobre el equipo Z’épices aquí.

Para más información sobre la improvisación en Macédoine, haga clic aquí: A partir de 5 euros, con una tarifa de apoyo a su medida. La recaudación de la velada se destinará directamente al proyecto de los jóvenes.

Das erste Spiel des Jahres ist ein Improvisationsabend, der zugunsten des Senegal-Projekts der Jugendlichen des MJC organisiert wird!Das Spiel :

Mazedonien empfängt das Team Les Z?épices!

Les Z?épices ist ein Improvisationsteam aus Trappes.

Mehr Informationen über das Team Les Z?épices finden Sie hier.

Weitere Informationen zu Macédoine Improvisation finden Sie hier.Weitere Informationen:Anmeldung am Empfang des MJC.Preise: Ab 5 Euro, Unterstützungstarif nach eigenem Ermessen. Die Einnahmen des Abends werden direkt an das Projekt der Jugendlichen gespendet.

Mise à jour le 2023-09-22 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité