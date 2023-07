Fête de la MJC du Chemin-Vert 1 rue d’Isigny Caen, 1 juillet 2023, Caen.

Caen,Calvados

Pour bien commencer l’été, rejoignez nous le 1er juillet pour célébrer la fête de la MJC !

Adhérents, amis, habitants… venez partager cette journée avec nous !

Au programme :

• 11h : Assemblée Générale de la MJC du Chemin-Vert – Le Sillon.

• 12h : Apéritif et repas partagé en musique avec « Les Dépanneurs » :

Appel à participation : Participez à l’organisation du repas convivial en apportant vos spécialités sucrées et salées ! Infos et inscriptions à l’accueil de la MJC : 02 31 73 29 90.

• 14h : Animations pour toutes et tous :

– Temps calme pour les tout-petits

– Ateliers découverte proposés par les intervenant de la MJC (yoga, Qi Gong, massage russe…)

– Espace jeux de société avec l’association Jouons Ensemble.

– Balle aux prisonniers…

• 16h : Spectacle « Sylvestre et Jennyfer »

Sylvestre et Jennyfer sont frère et soeur, ils ne se sont pas vus depuis 15 longues années. Ils se retrouvent par hasard sur l’aire d’autoroute du centre de la France. Contents de se retrouver, ils vont grâce à leur vieux radio-cassette, rembobiner leurs souvenirs d’enfance et proposer aux petites oreilles comme aux plus grandes, un show musical So 90’s. (À partir de 5 ans).

Plus d’informations sur le spectacle ici.

Plus d’infos :

• Inscriptions à l’accueil de la MJC.

Tarif : 1€ – Gratuit pour les moins de 12 ans.

• La totalité du montant sera reversé aux jeunes de la MJC dans le cadre de leur projet de départ au Sénégal..

2023-07-01 11:00:00 fin : 2023-07-01 18:00:00. .

1 rue d’Isigny MJC du Chemin-Vert – Le Sillon

Caen 14000 Calvados Normandie



To get the summer off to a great start, join us on July 1 for the MJC party!

Members, friends, locals… come and share the day with us!

On the program: ?

? 11am: General Meeting of the MJC du Chemin-Vert – Le Sillon.

? 12pm: Aperitif and shared meal with music by « Les Dépanneurs »:

Call for participation: Help organize the convivial meal by bringing your sweet and savory specialties! Information and registration at MJC reception: 02 31 73 29 90.

? 2pm: Activities for all:

– Quiet time for toddlers

– Discovery workshops offered by MJC staff (yoga, Qi Gong, Russian massage…)

– Board games area with the Jouons Ensemble association.

– Dodgeball…

? 4pm: « Sylvestre et Jennyfer » show

Sylvestre and Jennyfer are brother and sister, they haven’t seen each other for 15 long years. They meet by chance at a freeway service station in central France. Happy to be reunited, they use their old radio-cassette to rewind their childhood memories and put on a So 90?s musical show for young and old alike. (From 5 years).

Find out more about the show here.

Find out more here:

? Registration at MJC reception.

Price: 1? – Free for children under 12.

? The entire amount will be donated to the young people of the MJC as part of their project to leave for Senegal.

Para empezar el verano con buen pie, ¡únete a nosotros el 1 de julio en la fiesta del MJC!

Socios, amigos, residentes… ¡vengan a compartir la jornada con nosotros!

En el programa:

? 11 h: Asamblea General del MJC du Chemin-Vert – Le Sillon.

? 12 h: Aperitivo y comida compartida con música de « Les Dépanneurs »:

Llamamiento a la participación: ¡ayude a organizar la comida de convivencia aportando sus especialidades dulces y saladas! Información e inscripciones en la recepción del MJC: 02 31 73 29 90.

? 14 h: Animación para todos:

– Tiempo de silencio para los más pequeños

– Talleres de descubrimiento ofrecidos por el personal del MJC (yoga, Qi Gong, masaje ruso…)

– Zona de juegos de mesa con la asociación Jouons Ensemble.

– Balón prisionero…

? 16 h: Espectáculo « Sylvestre et Jennyfer

Sylvestre y Jennyfer son hermanos, no se ven desde hace 15 largos años. Se encuentran por casualidad en una estación de servicio de una autopista del centro de Francia. Felices de reencontrarse, utilizan su viejo radiocasete para rebobinar los recuerdos de su infancia y montar un espectáculo musical de los años 90 para grandes y pequeños. (A partir de 5 años).

Más información sobre el espectáculo aquí.

Más información aquí:

? Reservas en la recepción del MJC.

Entrada: 1? – Gratuita para menores de 12 años.

? El importe íntegro se donará a los jóvenes del MJC como parte de su proyecto de viajar a Senegal.

Um den Sommer richtig zu beginnen, feiern Sie mit uns am 1. Juli das Fest des MJC!

Mitglieder, Freunde, Einwohner… teilen Sie diesen Tag mit uns!

Auf dem Programm stehen :

? 11 Uhr: Generalversammlung des MJC du Chemin-Vert – Le Sillon.

? 12 Uhr: Aperitif und gemeinsames Essen mit Musik von « Les Dépanneurs » :

Aufruf zur Teilnahme: Beteiligen Sie sich an der Organisation des geselligen Essens, indem Sie Ihre süßen und salzigen Spezialitäten mitbringen! Infos und Anmeldungen am Empfang des MJC: 02 31 73 29 90.

? 14 Uhr: Animationen für alle und jeden :

– Ruhezeit für die Kleinsten

– Entdeckungsworkshops, die von den Referenten des MJC angeboten werden (Yoga, Qi Gong, russische Massage…)

– Gesellschaftsspiele mit dem Verein Jouons Ensemble.

– Ball für die Gefangenen …

? 16 Uhr: Theaterstück « Sylvestre und Jennyfer »

Sylvestre und Jennyfer sind Geschwister, die sich seit 15 langen Jahren nicht mehr gesehen haben. Sie treffen sich zufällig auf einer Autobahnraststätte in Zentralfrankreich. Sie freuen sich, sich wiederzusehen und spulen mithilfe ihres alten Kassettenrekorders ihre Kindheitserinnerungen zurück und bieten kleinen und großen Ohren eine musikalische Show der 90er Jahre. (Ab 5 Jahren).

Weitere Informationen über die Show finden Sie hier.

Weitere Informationen :

? Anmeldungen am Empfang des MJC.

Preis: 1? – Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren.

? Der gesamte Betrag wird den Jugendlichen des MJC für ihr Ausreiseprojekt in den Senegal gespendet.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité