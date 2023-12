Concert de l’Harmonie Municipale 1 rue d’Ettenheim Benfeld, 24 février 2024, Benfeld.

Benfeld Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 20:00:00

fin : 2024-02-24

L’harmonie Municipale de Benfeld vous propose son concert d’hiver. Vous pourrez y entendre des pièces originales pour orchestre à vents et percussions. Vin chaud et gourmandises vous y attendent également à l’issue du concert.

0 EUR.

1 rue d’Ettenheim

Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est



