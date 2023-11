Soirée Fluo 1 rue d’Ettenheim Benfeld, 20 janvier 2024, Benfeld.

Benfeld,Bas-Rhin

Dansez avec DJ Fred, au rythme des musiques des années 80 à nos jours. Petite restauration sur place..

2024-01-20 fin : 2024-01-20 . EUR.

1 rue d’Ettenheim

Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est



Dance with DJ Fred, to the rhythm of music from the 80s to today. Small catering on the spot.

Baila con DJ Fred, al ritmo de la música de los 80 hasta hoy. Pequeño catering in situ.

Tanzen Sie mit DJ Fred zu Musik von den 80er Jahren bis heute. Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

