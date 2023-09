Salon d’antiquités et collections militaires 1 rue d’Ettenheim Benfeld, 21 octobre 2023, Benfeld.

Benfeld,Bas-Rhin

Près d’une soixantaine de collectionneurs venus principalement du sud et de l’est de la France, et des pays limitrophes exposeront l’histoire militaire..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 16:00:00. EUR.

1 rue d’Ettenheim

Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est



Nearly sixty collectors coming mainly from the south and east of France, and from neighboring countries will exhibit military history.

Cerca de sesenta coleccionistas, principalmente del sur y el este de Francia y de los países vecinos, expondrán historia militar.

Fast sechzig Sammler, die hauptsächlich aus Süd- und Ostfrankreich und den angrenzenden Ländern kommen, werden Militärgeschichte ausstellen.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de tourisme du grand Ried