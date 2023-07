Tournois Tennis Séniors et +35 ans 1 Rue d’Estouteville Granville, 10 août 2023, Granville.

Granville,Manche

Tournoi Open et Seniors +35.

Toute la journée.

Doubles Dames, Messieurs et Mixtes prévu..

Vendredi 2023-08-10 fin : 2023-08-19 . .

1 Rue d’Estouteville

Granville 50400 Manche Normandie



Open and Seniors +35 tournament.

All day.

Ladies’, Gentlemen’s and Mixed Doubles scheduled.

Torneo Open y Seniors +35.

Todo el día.

Dobles Damas, Caballeros y Mixtos programados.

Open und Senioren +35 Turnier.

Den ganzen Tag lang.

Damen-, Herren- und Mixed-Doppel vorgesehen.

Mise à jour le 2023-07-17 par Normandie Tourisme / Attitude Manche