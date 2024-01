Menu « Saint-Valentin » au restaurant Le Commerce 1 rue des Viviers 56760 Penestin Penestin, mercredi 14 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-14T09:00:00+01:00 – 2024-02-14T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-14T09:00:00+01:00 – 2024-02-14T19:00:00+01:00

Entrée :

* Carpaccio de Saint-Jacques

Ou

* Cromesquis de chèvre maison filet mignon fumé par nos soins, salade .

Plats :

* Filet de bœuf façon Rossini et son gratin dauphinois

Ou

* Pavé de sandre au beurre blanc purée de butternuts et ses carottes glacées

Dessert :

* Le Paris Brest du chef

Ou

* Vacherin revisité à l’ananas

1 rue des Viviers 56760 Penestin
02 99 90 49 19
restaurant.lecommerce.penestin@orange.fr
https://restaurantlecommer.wixsite.com/penestin

