Vos fêtes de fin d’année avec le Commerce 1 Rue des Viviers 56760 Penestin, 31 décembre 2022, Penestin.

Vos fêtes de fin d’année avec le Commerce Samedi 31 décembre, 09h00 1 Rue des Viviers 56760 Penestin

Menu adulte: 48

ENTREES Assiette d’huitres et crevettes roses (Mayonnaise maison et vinaigrette à l’échalotte) OU Saumon gravelax maison à l’aneth OU Œuf cocotte aux cèpes et magret d’oie fumé maison crème …

1 Rue des Viviers 56760 Penestin 1 Rue des Viviers 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique Pays de la Loire

ENTREES

Assiette d’huitres et crevettes roses (Mayonnaise maison et vinaigrette à l’échalotte)

OU Saumon gravelax maison à l’aneth

OU Œuf cocotte aux cèpes et magret d’oie fumé maison crème truffé

PLATS

Brochette de filets de cailles marinés sauce aux airelles

OU Filet de St Pierre à la crème de St Jacques

Les plats sont accompagnés d’un trio de purée maison : butternut, patates douces et purée vitelottes et carottes glacées

DESSERTS

Vacherin revisité poires caramélisées sorbet poire et caramel beurre salé maison

OU Croquant praliné cœur framboise et chocolat blanc maison

Toute l’équipe du Commerce vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année !

Nous avons hâte de vous retrouver ! A très bientôt !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-31T09:00:00+01:00

2022-12-31T19:00:00+01:00